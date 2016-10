RTS Deux 10:30 bis 12:15 Drama Belle GB 2013 20 40 60 80 100 Merken En Angleterre au XVIIIe siècle, Dido Belle est une enfant métisse, fille illégitime d'un capitaine de la Royal Navy et d'une esclave. Pour éviter le scandale, elle est confiée à lord Mansfield et à sa femme, qui s'occupent de son éducation. Belle devient l'amie inséparable d'Elizabeth, une nièce des Mansfield. Même si elle jouit de certains privilèges, sa couleur de peau est un obstacle qui l'empêche de participer à la vie de la bonne société. Plus tard, la jeune fille s'éprend de John Davinier, un jeune avocat idéaliste. Ensemble, ils vont amener lord Mansfield, le président de la Haute Cour d'Angleterre, à mettre fin à l'esclavage dans son pays... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Goode (Captain Sir John Lindsay) Lauren Julien-Box (Young Dido) Natasha Williams (Poor Woman) Alan McKenna (Harry) Penelope Wilton (Lady Mary Murray) Cara Jenkins (Young Elizabeth) Emily Watson (Lady Mansfield) Originaltitel: Belle Regie: Amma Asante Drehbuch: Misan Sagay Kamera: Ben Smithard Musik: Rachel Portman