In dieser Sendung möchte Draufsicht einen Beitrag dazu leisten, Vorurteile abzubauen und einen kritischen Blick auf das weltwärts-Freiwilligenprogramm ermöglichen. Ich, Dzebam Godlove, bin selbst ein Freiwilliger aus Kamerun und arbeite beim Solidaritätsdienst international. Zusammen mit meinem Mentor, Daniel Weyand, und dem Draufsicht-Team habe ich mit vier Individuen gesprochen, die sich in unterschiedlichen Arbeitsfeldern bewegen. Drei davon sind, wie ich, Freiwillige aus dem Globalen Süden. Linda Ngobesing arbeitet als Freiwillige bei Brot für die Welt Evangelischer Entwicklungsdienst. Sie kommt aus Kamerun, wo sie als Menschenrechtsaktivistin viel Energie dafür aufbringt, für die Rechte von Mädchen und die Emanzipation von Frauen zu kämpfen. Tamaz Sozashvili ist ein tapferer Aktivist aus Georgien, der sich für die Rechte von LSBTI (Lesben, Schwule, Bi-, Trans und Intersexuelle) einsetzt. Er ist ein sehr freier Geist und setzt sich für eine Welt ein, die allen die gleichen Rechte zusichert. Er arbeitet bei der Queeren Unterkunft Treptow Schwulenberatung Berlin. Yerling Brenes Gonzales aus Costa Rica ist als Freiwillige bei ESTAruppin e.V. in Neuruppin tätig. Sie arbeitet mit Kindern und Jugendlichen und hat sehr innovative Ideen im Bereich des Street Soccer entwickelt.