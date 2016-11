OKTO 12:30 bis 13:00 Magazin Art Movement Merken Art Movement zeigt eine Hommage an Franz Xaver Schmid und besucht seinen Neffen Christian in Anzing. In dem kleinen Ort bei Neulengbach hat sich rund um Schmids Bauernhof in den 70er- und 80er-Jahren ein reges kulturelles Treiben entwickelt. Frohner, Staudacher und Nitsch haben dort ausgestellt und Schmid selbst hat dort seine beeindruckenden Installationen zusammengeschweißt. Seither ist es um die einstige Kulturmetropole Anzing wieder ruhig geworden, aber Schmids Geist ist noch immer gegenwärtig. In Google-Kalender eintragen