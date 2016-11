OKTO 15:30 bis 16:00 Magazin Zwischen - Zeiler Merken Annalogisch inspiriert von Uljana Wolfs (*1979) Prosalyrikband Meine schönste Lengevitch angelt Zwischen - Zeiler nun in der zehnten Ausgabe in einem Mehr, und das in verdoppelter Manier: einem Mehr an Vorleserinnen und Vorlesern als "leicht gemoppeltes doppel" und einem Mehr an schönster Bilder-Lengevitch. Doppelgeher und Koppelzwillinge tracken mit Anna O. nach Babel. Willkommen im Tingeltangel! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zwischen - Zeiler