OKTO 09:00 bis 09:30 Magazin /fh///c-tv So einiges ist passiert in diesem Jahr 2016 - und das spiegelt auch die aktuelle c-tv Sendung wider. In einem Best Of Video gibt es die Highlights des Jahres kurz und knackig zusammengefasst. Vor allem aber beschäftigen sich die Beiträge dieser Sendung auf vielfältige Weise mit der Kunst und unserer digitalisierten Gesellschaft. Das zeigt sich in den Bildern vom verrückt-kreativen OFFF Festival aus Barcelona sowie beim experimentellen Local Access Projekt in Wien. Auch an der FH St Pölten sind wieder unzählige Projekte entstanden - wie zum Beispiel die "Mischen Brownies", ein lustiger Stop Motion Kurzfilm.