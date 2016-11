OKTO 23:40 bis 00:40 Magazin Afrika TV Merken Alexis Neuberg begrüßt im Studio den Musiker Prince Zeka, der uns über sein Programm Best of "Afrika Sangana" erzählt. Dann präsentiert Afrika TV zum vierte Mal die Rubrik "Café ImmiCo" (Immigrant Company), welche ins Leben gerufen wurde, um jungen, gründungswilligen UnternehmerInnen mit migrantischen Wurzeln ein Netzwerk zu bieten, welches sie auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Afrika TV