OKTO 11:45 bis 12:00 Kultur Kleinkunstsplitter Merken Lange ist die Schulzeit für uns alle vorbei, mittlerweile ist aber auch die Sendung in der Schule, in der wir Andi Ferner getroffen haben, weit in der Vergangenheit. Drum wollen wir uns heute an die Sendung Nr. 25 mit Andi Ferner noch einmal erinnern! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kleinkunstsplitter