Nick 09:45 bis 10:15 Kinderserie Henry Danger Spoileralarm USA 2015 Merken In Swellview treibt der Spoiler sein Unwesen, der allen den Spaß raubt, in dem er das Ende von Filmen verrät. Als er bei der Weltpremiere von "Galaxy Wars Neun" auftaucht, legen Captain Man und Kid Danger ihm das Handwerk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Noland Ammon (The Spoiler) Ella Anderson (Piper Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Duncan Bravo (Mr. Gooch) Michael D. Cohen (Schwoz) Courtney Cooper (Ice Queen) Riele Downs (Charlotte) Originaltitel: Henry Danger Regie: Russ Reinsel Drehbuch: David Malkoff, Dan Schneider, Christopher J. Nowak Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 127 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:00 bis 11:00

Seit 124 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 64 Min. Das Weibernest

Komödie

Das Erste 09:05 bis 10:35

Seit 59 Min.