RTL 9 18:35 bis 19:00 Sonstiges Top models 7112 USA Merken Aly annonce à Steffy que les excuses sont inutiles et la blâme pour les problèmes de Liam et Ivy. La jeune femme tente de venir en aide à sa cousine, clairement perturbée. Ivy et Liam prennent une décision concernant leur avenir. Ivy continue à penser qu'il finira par s'apercevoir que c'est avec elle qu'il a envie d'être. Lors d'une réunion chez Forrester Creations, Ridge et Steffy présentent leur nouvelle campagne de pub, ce qui met une nouvelle fois Aly dans tous ses états. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Bold and the Beautiful