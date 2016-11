ORF 3 00:15 bis 01:45 Komödie Der Überfall A 2000 2016-11-18 03:50 Dolby Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Andreas ist arbeitslos, geschieden und mit den Nerven am Ende. Mit den Alimenten ist er im Rückstand und er hat kein Geld, um seinem Sohn ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. In seiner Verzweiflung plant er, einen Supermarkt zu überfallen. Noch bevor er seine Waffe zieht, übermannt ihn die Panik und er flieht in eine kleine Schneiderei im Nebenhaus. Er bedroht den Schneider und einen zufällig anwesenden Kunden, durchsucht das Geschäftslokal nach Bargeld und sitzt plötzlich fest. Denn der Häuserblock ist von der Polizei umstellt. Auf engstem Raum und unter extremen Umständen durchlaufen die drei Männer die ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens ... Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roland Düringer (Andreas Berger) Josef Hader (Werner Kopper) Joachim Bißmeier (Josef Böckl) Ulrike Beimpold (Gertrude Bacher) Klaus Ortner (Herbert Bacher) Birgit Doll (Böckls Freundin, "Schwester") Sonja Romei (Maria Berger) Originaltitel: Der Überfall Regie: Florian Flicker Drehbuch: Florian Flicker, Susanne Freund Kamera: Helmut Pirnat Musik: Sam Auinger, Hannes Strobl