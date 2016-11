ORF 3 23:20 bis 23:40 Filme Copy Shop A 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Regisseur Virgil Widrich erzählt in seinem Kurzfilm die Geschichte eines Mannes, der in einem Copy Shop arbeitet und sich so lange selbst vervielfältigt, bis die ganze Welt nur noch aus ihm besteht. Formal besteht "Copy Shop" aus fast 18.000 fotokopierten Digitalfilmkadern, die am Tricktisch animiert und in 35mm abgefilmt wurden. Widrichs geschickter und technisch erstaunlicher Film wurde für den Kurzfilm-Oscar 2002 nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johannes Silberschneider (Alfred Kager) Elisabeth Ebner-Hais (Blumenverkäuferin) Originaltitel: Copy Shop Regie: Virgil Widrich Drehbuch: Virgil Widrich Kamera: Martin Putz Musik: Alexander Zlamal