ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Die Aussprache CDN 2010 2016-11-18 02:00 Stereo Andy und Sam müssen ihre privaten Probleme beiseitelegen, als sie gemeinsam einen Zeugen in einem Mordprozess überstellen sollen. Die lange Fahrt bringt die zwei dazu, sich auszureden und ihre berufliche Beziehung zu stärken. Doch die Situation scheint den beiden zu entgleiten, als der Zeuge in einem schwachen Moment Andys flüchten kann. Indessen versuchen Dov und Gail am Revier die Identität eines unter Amnesie leidenden Mannes herauszufinden, während Traci Detective Barber dabei hilft, dessen Notizen über den Mordfall zu suchen, die für den Prozess von zentraler Bedeutung sind?. Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Ben Bass (Sam Swarek) Enuka Okuma (Traci Nash) Gregory Smith (Dov Epstein) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Steve DiMarco Drehbuch: Morwyn Brebner, Adam Pettle Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures