ATV 2 21:05 bis 22:00 Krimiserie The Closer Gottvertrauen USA 2009 2016-11-18 01:15 Stereo Brenda ist froh, dass sich Detective Sanchez von seinen Verletzungen erholt hat und ins Team zurückkehrt, denn sie wird mit einem komplizierten Fall konfrontiert. Die Autopsie an der Leiche des Junkies Jeff Crawford bringt Dr. Morales zu dem Schluss, dass der Tote nicht wie zuerst angenommen Selbstmord begangen hat, sondern ermordet wurde. Bei der Überprüfung von Crawfords Umfeld stoßen die Ermittler auf den engagierten Pastor Paul Hicks, der Crawford offenbar dabei geholfen hat, von den Drogen wegzukommen. Doch dann stellt sich heraus, dass der Pastor anscheinend in zweifelhafte finanzielle Machenschaften verstrickt ist?. Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Originaltitel: The Closer Regie: Elodie Keene Drehbuch: Adam Belanoff Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine