ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Zeitbomben USA 2008 2016-11-18 00:20 Stereo Merken Brendas Abteilung wurde nicht geschlossen, sondern umstrukturiert und in "Major Crimes Division" umbenannt. Noch ehe klar ist, was das genau bedeutet, muss Brendas Team den Tod des 19-jährigen Darren Melman untersuchen, der scheinbar mit einer Schrotflinte erschossen wurde. Doch bei der Autopsie zeigt sich, dass Darren ein Schrapnell abbekommen hat, also Opfer einer offenbar zu früh explodierten Bombe wurde. Da Brenda weitere Anschläge fürchtet, überprüft ihr Team Darrens Freunde und stößt dabei auf den verstört wirkenden John McFadden, der ein ganzes Waffenarsenal zu Hause hat und offenbar einen großen Anschlag plant?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Anthony John Denison (Detective Andy Flynn) G.W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: James Duff, Steven Kane Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 226 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 91 Min. Capote

Filme

ARTE 00:00 bis 01:45

Seit 46 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 26 Min.