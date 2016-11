ATV 2 18:25 bis 19:20 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil 24 Stunden USA 2007 2016-11-19 12:55 Stereo Merken Shawn Curaco bittet Woody und Jordan, seinen Mörder zu finden. Tatsächlich findet Jordan heraus, dass Shawn vergiftet wurde und nur noch 24 Stunden zu leben hat. Er hat noch eine weitere Bitte an die Ermittler: Vor seinem Tod würde er gern seine Tochter Emma nochmals sehen, die vor neun Jahren spurlos verschwand. Als Jordan und Woody erfahren, dass Emma damals mit zwei Komplizen einen Raub in New Mexico begangen hat und danach untergetaucht ist, vermuten sie, dass der Anschlag auf Shawn mit diesem Überfall zu tun haben könnte. Kate und Nigel untersuchen indessen den mysteriösen Tod zweier Magier, die sich offenbar gegenseitig ermordet haben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavannaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatyanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Det. Woody Hoyt) Michael Rooker (Shawn Curaco) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Curtis A. Schnell Drehbuch: Tim Kring, Rob Fresco Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin