Dokusoap Teenager werden Mütter A 2009 2016-11-20 05:35 In der vierten Folge von Teenager werden Mütter geht es für die 17jährige Jungmutter Sandra aus Wien um Alles oder Nichts. Denn die Geburt ihres kleinen Tylers verläuft alles andere als unkompliziert. Angst und Bangen heißt es also für Sandras Freund Rene und ihre Eltern. Ernst wird es diesmal auch für die mittlerweile 18jährige Jungmutter Bianca, allerdings in viel positiverem Sinne. Denn für Bianca und Steve ist der große Tag ihrer Hochzeit gekommen. Mit dabei natürlich Biancas Mutter Melitta und die neuen besten Freunde Nina und Marius. Jungmutter Nina (18) ist übrigens Biancas Trauzeugin. Natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit de 15jährigen, hochschwangeren Mido, die gerne zu ihrem Freund ziehen möchte, was ihrer Mutter jedoch so überhaupt nicht passt, und der zweifachen Jungmutter Jasmin, die den Tod ihres dritten Kindes noch nicht überwunden hat und deshalb Hilfe bei Dipl. Hebamme Uschi Reim-Hofer (YoungMum) sucht. Originaltitel: Teenager werden Mütter