ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Das Machtkartell USA 2002 Stereo Merken Ein Attentäter tötet in Washington einen Senator der demokratischen Partei. Da er Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) zum Verwechseln ähnlich sieht, wird dieser kurz darauf inhaftiert. Hammond (Don S. Davis) beauftragt den Rest von SG-1 damit, den wahren Mörder zu stellen. Sam Carter (Amanda Tapping) vermutet, dass der Täter sich durch ein Mimik-Gerät dem Äußeren von Jack angepasst hat und untersucht in einem Sicherheitstrakt verschiedene Geräte. Dabei muss sie feststellen, dass diese durch Fälschungen ausgetauscht wurden. Ihr Verdacht fällt langsam auf Doppelagenten des NID. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George S. Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) Colin Cunningham (Major Paul Davis) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12