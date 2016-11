ATV 18:20 bis 18:50 Comedyserie 2 Broke Girls Verzockt USA 2016 2016-11-21 15:30 Stereo Merken Mit Han geht das Glücksspiel-Fieber durch. Dem ersten Volltreffer folgen allerdings einige Fehlschläge. So kommt es, wie es kommen muss, und Han steht schnell bei einer skrupellosen Gang mit einer beachtlichen Summe in der Kreide. Unmöglich kann er das Geld bis zum gestellten Ultimatum zurückzahlen, weshalb ihm kurzerhand seine Mitarbeiter helfen möchten allen voran Max und Caroline?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Ed Quinn (Randy) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Michael Patrick King Drehbuch: Michelle Nader, Liz Astrof Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12