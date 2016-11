ATV 06:00 bis 06:50 SciFi-Serie Tomorrow People Opfer USA 2014 Stereo Merken Kaum ist Stephens Vater erwacht, gerät er unter Druck. Während seine Frau Marla möchte, dass er sich zuerst seiner Familie widmet, hoffen die Tomorrow People, dass er sie endlich zu dem Zufluchtsort führt. Die Lage spitzt sich weiter zu, als Stephen seinem Vater eröffnet, dass der Gründer eine Maschine gegen die Menschen einsetzen will: Sobald Stephen oder Roger in der Maschine wären und die Zeit anhielten, könnte jeder Mutant jeden Menschen töten. Als der Gründer von Hillary erfährt, dass Roger von seinen Plänen weiß, versucht er Roger in eine Falle zu locken, um ihn in seine Gewalt zu bringen. Doch John leidet so unter seinen Schuldgefühlen Roger gegenüber, dass er sich an dessen Stelle dem Gründer ausliefert?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Simon Merrells (The Founder / Leader of Ultra) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: John Behring Drehbuch: Jeff Rake, Alex Katsnelson Kamera: Brian Pearson Altersempfehlung: ab 12

