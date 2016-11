Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Spielräume - Nachtausgabe Zwischen Schwarzmeereswellen und schneebedeckten Gipfeln: Erkundungen im klingenden Georgien. Eine Exkursion mit Weltmusik, Jazz und Zeitgenössischem Merken Georgien ist ein Musikland. Die klingende Vielfalt ist so groß wie die Verschiedenheit der Natur des Landes. Polyphoner Chorgesang, Jazz, Zeitgenössisches - all diesen Facetten Georgiens sind wir auf der Spur. Dabei beleuchten wir auch Überschneidungen zwischen scheinbar unterschiedlichen Kulturräumen. Dazu haben wir als Studiogäste u.a. Susanne Schedtler vom Wiener Volksliedwerk und Giorgio Rota, Georgien-Experte an der Akademie der Wissenschaften eingeladen. In dieser Spielräume Nachtausgabe wird aber auch live musiziert: Die in Wien lebende georgische Jazzsängerin Teona Mosia präsentiert zusammen mit dem Pianisten Nikola Stanosevic ihre ganz persönliche Richtung von Georgischem Jazz; die Gruppe "Square Waltz" hat sich von georgischer Musik inspirieren lassen und wird auch gemeinsam mit Teona Mosia eigens für diese Sendung komponierte/arrangierte Stücke vorstellen. Eine "Spielräume Nachtausgabe" im Rahmen des Ö1 Georgien Schwerpunkts. In Google-Kalender eintragen