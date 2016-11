Österreich 1 19:30 bis 22:00 Sonstiges Wien Modern 2016 Dolby Digital Merken <bk>Luigi Dallapiccola: Three Questions with two Answers<ek><bk>George Lentz: Jerusalem (after Blake) (2011-2014; Österreichische Erstaufführung)<ek><bk>Friedrich Cerha: Nacht (2012-2013)<ek><bk>Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 10 (Bearbeitung/Rekonstruktion: Deryck Cooke) (ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Leitung: Duncan Ward) In Google-Kalender eintragen Moderation: Ursula Strubinsky