Österreich 1 18:20 bis 18:55 Sonstiges Europa-Journal Was bleibt unter Donald Trump von der NATO? / Die schwierige Aufarbeitung der georgischen Sowjet-Geschichte / Nachbarschaftshilfe aus der EU / Mariupol - eine Stadt zwischen Krieg und Wiederaufbau Moderation: Brigitte Fuchs