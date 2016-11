Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Magic Flute. Schilfrohr, Pfeife, Nasenflöte - ein Instrument für alle Fälle Merken Das kleine Label NoEthno spezialisiert sich auf global gezeichnete Instrumentenporträts. In Zusammenarbeit mit dem Festival Rudolstadt (das u.a. jährlich ein bestimmtes Instrument in den Mittelpunkt stellt, mit Interpreten aus aller Welt) entstanden so bereits Klarinetten-, Banjo- und andere Sammel-CDs. Verantwortlich zeichnet der langjährige künstlerische Leiter von Rudolstadt, der erfahrene Journalist und Experte für seltene Musik, Bernhard Hanneken. Das aktuelle Album der Serie umfasst fünf CDs mit Flöten-Musik aus allen Richtungen und fünf Jahrhunderten; dazu liefert ein aufwändiges, 120 Seiten starkes Booklet eindrucksvolles Bildmaterial. In Google-Kalender eintragen