Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Blauer Dunst Die Tabakpflanze. Gefährliche Verführerin / Rauchen. Was es mit dem Körper macht / Das Kalenderblatt 18.11.1959: Ben Hur hat Premiere. Von Brigitte Kohn Merken Die Tabakpflanze - Gefährliche Verführerin. Autor: Thomas Grasberger. Die Tabakpflanze (Nicotiana) hat heute ein denkbar schlechtes Image. Zwar sind nur zwei von weltweit 75 Arten dafür verantwortlich, aber diese beiden haben als Genuss- und Suchtmittel einen globalen Siegeszug hinter sich. Dass Tabak - geraucht, gekaut oder geschnupft - schnell süchtig und langfristig krank machen kann, ist heute hinlänglich bekannt. Aber gefährlich ist diese Verführerin aus der großen Familie der Nachtschattengewächse nicht nur für Menschen. Auf raffinierte Weise wehrt sich die Tabakpflanze gegen ihre Fressfeinde mittels Nikotin, das sie in den Wurzeln produziert. Für den Menschen freilich hat sie heute längst auch nützliche Eigenschaften. So werden beim sogenannten Pharming in Tabakpflanzen Eiweißstoffe produziert, die in der Krebstherapie oder als Impfstoffe Verwendung finden. In Google-Kalender eintragen

