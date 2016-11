Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Alfred Grosser, deutsch-französischer Publizist und Politikwissenschaftler, zum Rechtspopulismus in Frankreich nach dem Wahlsieg von Donald Trump / Gespräch mit Barbara Hendricks, Bundesumweltministerin, zum Ende der UN-Klimakonferenz in Marrakesch / Wie die Staatsregierungen die Beziehungen zur Kirche kittet / Jugendsprache einst und heute / Die Presse mit Eva Lell / Gedanken zum Tag von Thich Nhat Hanh / Ende der Welt: Bring your own... Warum Handys im Unterricht ok sein sollen. Von Gregor Hoppe Merken Gespräch mit Alfred Grosser, deutsch-französischer Publizist und Politikwissenschaftler, zum Rechtspopulismus in Frankreich nach dem Wahlsieg von Donald Trump / Gespräch mit Barbara Hendricks, Bundesumweltministerin, zum Ende der UN-Klimakonferenz in Marrakesch / Wie die Staatsregierungen die Beziehungen zur Kirche kittet / Jugendsprache einst und heute / Die Presse mit Eva Lell / Gedanken zum Tag von Thich Nhat Hanh / Ende der Welt: Bring your own... Warum Handys im Unterricht ok sein sollen. Von Gregor Hoppe In Google-Kalender eintragen Moderation: Kerstin Grundmann

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 316 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 76 Min.