NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 18. November 1901: Der Geburtstag des amerikanischen Meinungsforschers George H. Gallup Merken Meinungsforschung ist noch eine relativ junge Wissenschaft. Erst im 20. Jahrhundert kam sie auf. Erst seitdem werden Bürger gefragt, was sie von der aktuellen Politik oder verschiedenen Waren halten. Pionier war der US-Amerikaner George Horace Gallup. Er wurde am 18. November 1901 geboren. Gallup hatte erst als Journalist und Werbetexter gearbeitet, bevor er sich auf die Meinungsforschung verlegte. Er verwendete als Erster die Wahrscheinlichkeitstheorie und führte repräsentative Umfragen durch. Der legendäre Ruf Gallups kam auch deshalb zustande, weil er entgegen anderer Umfragen den Sieg von Präsident Roosevelt gegen seinen Rivalen Landon richtig vorhergesagt hatte. Noch heute existiert das von ihm gegründete Meinungsforschungsinstitut in Washington, D.C.. In Google-Kalender eintragen

