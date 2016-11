BR Fernsehen 23:15 bis 01:05 Abenteuerfilm Abenteuer in Rio F, I 1964 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Überfall im Pariser Völkerkundemuseum rauben Diebe eine kleine maltekische Statue. Professor Catalan, der sie als eine von drei identischen Statuen von einer Expedition aus dem Amazonasgebiet mitbrachte, ist entsetzt. Genauso entsetzt ist Agnès, die Tochter seines inzwischen eines geheimnisvollen Todes - verstorbenen Freundes, der ebenfalls eine solche Statue besaß. Catalan wird entführt und kurz darauf auch Agnès, die weiß, wo ihr Vater seine Statue in Rio vergrub. Das Kidnapping geschieht direkt vor den Augen ihres Verlobten Adrien, einem Luftwaffensoldaten auf Urlaub. Schnurstracks folgt ihr Adrien zu allem entschlossen per Motorrad und Flugzeug und landet schließlich mit ihr und den Entführern in Rio de Janeiro. Mit Hilfe des kleinen pfiffigen Schuhputzers Sir Winston kann Adrien seine Liebste befreien und aus ihrem Trancezustand wecken. Sie finden die Statue ihres Vaters, aber die Gangster sind schon zur Stelle. Mit dem Leben gerade so davongekommen, versuchen sie, den dritten Statuenbesitzer zu warnen, den brasilianischen Milliardär De Castro. Doch der hält sich gerade in der im Bau befindlichen Stadt Brasilia auf. Der französische Regisseur Philippe de Broca inszenierte den Film als knallbunten, gleichermaßen witzigen wie spannenden Comic-Strip und fand in Belmondo den idealen Protagonisten für die abenteuerliche Story. Belmondo etablierte damit seinen jahrzehntelangen Ausnahmestatus im europäischen Kino. Für die abenteuerliche Story bilden malerische Schauplätze in Rio und dem Dschungelgebiet des Amazonas sowie der damals im Bau befindlichen Stadt Brasilia die exotische Kulisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Adrian) Françoise Dorléac (Agnes) Jean Servais (Professor Catalan) Adolfo Celi (Di Vaides) Roger Dumas (Lebel) Daniel Ceccaldi (Polizeiinspektor) Milton Ribeiro (Tupac) Originaltitel: L'homme de Rio Regie: Philippe de Broca Drehbuch: Jean-Paul Rappeneau, Ariane Mnouchkine, Daniel Boulanger, Philippe de Broca Kamera: Edmond Séchan Musik: Georges Delerue Altersempfehlung: ab 12