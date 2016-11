hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Walter Krämer, "Zahlen-Entdreher" 2016-11-18 23:05 Merken Zahlen lügen nicht. Oder doch? Der Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler Walter Krämer hat sich zur Aufgabe gemacht zu zeigen, dass man Zahlen sehr wohl verdrehen kann. "So lügt man mit Statistik" heißt eines seiner Bücher, und seit 2012 veröffentlicht der Dortmunder Professor mit zwei anderen Wissenschaftlern die "Unstatistik des Monats", um zu zeigen, wie oft Zahlen in die Irre führen. Populär wurde auch sein Buch "Die Angst der Woche Wie wir uns von falschen Theorien täuschen lassen". Denn die Deutschen, so Walter Krämer, sind eine Nation von Panikmachern. Doch Walter Krämer streitet sich nicht nur um Zahlen. Er streitet auch um Worte. Denn ihn treibt die Sorge um die "Denglisierung" der deutschen Sprache um. Und deshalb gründete er den "Verein Deutsche Sprache", der jedes Jahr einen Preis für den "Sprachpanscher des Jahres" vergibt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ingeborg Breuer