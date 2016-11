puls 4 00:25 bis 02:25 Actionfilm Predator USA 1987 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Major Dutch Schaefer dringt mit seiner Eliteeinheit in feindliches Dschungelgebiet, um gefangene Landsleute aus den Händen von Guerilleros zu befreien. Die Rebellen sind schnell besiegt, die gesuchten Amerikaner jedoch tot. Sie sind einem menschenfressenden Alien aus dem Weltraum zum Opfer gefallen, das die Erde als geeignetes Jagdgebiet betrachtet. In perfekter Tarnkleidung erweist sich das mörderische Raubtier als übermächtiger Gegner und tötet des Majors Männer der Reihe nach. Mit List und archaischen Waffen besiegt Dutch seinen Laser-gerüsteten Gegner, der sterbend den Urwald in einen atomaren Feuerball verwandelt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Alan "Dutch" Schaefer) Carl Weathers (Dillon) Elpidia Carrillo (Anna) Bill Duke (Mac) Jesse Ventura (Blain) Sonny Landham (Billy) Richard Chaves (Poncho) Originaltitel: Predator Regie: John McTiernan Drehbuch: John Thomas, Jim Thomas Kamera: Donald M. McAlpine Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 16