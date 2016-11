n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Verschwörungstheorien - Mythos Raumfahrt GB 2016 2016-11-19 14:05 16:9 HDTV Live TV Merken Die Wissenschaft arbeitet schon seit langer Zeit an immer besseren Möglichkeiten, den unbekannten und mysteriösen Weltraum zu erkunden. Dabei kommt es ab und an auch zu Unfällen. War vor Juri Gagarin, dem angeblich ersten Mann im All, bereits jemand im Weltraum? Verschwörungstheoretiker berichten, dass ein Astronaut beim ersten Versuch spurlos verschwand. Die n-tv Dokumentation beleuchtet diese und weitere rätselhafte Geschehnisse rund um das Weltall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Conspiracy rising

