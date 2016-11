Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges On stage Folk-Rock-Zwillinge aus Idaho. Die Shook Twins Merken Festival-Leiter Richard Hölscher hat auch diese Band im Internet entdeckt und für ihren ersten Auftritt in Europa ins Münsterland geholt: Die Shook-Zwillinge Katelyn und Laurie spielen - unterstützt von zwei Musikern an Bass und Schlagzeug - Folkrock mit Bluegrass-Einfluss, was auch an der Instrumentierung liegt, darunter Gitarre, Mandoline Banjo, Ukulele. Gekrönt von lupenreinem Harmoniegesang der Schwestern, mit synchronem Vibrato: Die Shook Twins konnten beim Bluesfestival überzeugen - auch wenn sie gar keinen Blues spielen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Schauen