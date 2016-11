Sky Sport Austria 15:00 bis 17:00 Fußball Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga Kapfenberger SV 1919 - FC Blau Weiss Linz, 17. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken An Halloween gab es mächtig Saures für die Kicker des Kapfenberger SV! Die Leistung der "Falken" glich einem achtlosen Tiefflug, welcher unter den Rädern des LASK sein 1:3-Ende nahm. Nach der dürftigen Darbietung im Paschinger Waldstadion wollen die Steirer ihr "Gefieder" putzen und zu alter Angriffslust finden. Schließlich haben die Rot-Weißen den Aufstieg noch nicht abgeschrieben. "Wenn es uns wieder gelingt, mit mehr Selbstvertrauen aufzutreten, dann werden wir am Ende auch ganz vorne mit dabei sein", prognostiziert KSV-Trainer Abdulah Ibrakovic. Der Gegner aus Linz befindet sich trotz der angespannten Tabellensituation (12.) weiter im Aufwind. Gegen Wacker Innsbruck erga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie