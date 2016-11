Anixe HD 21:45 bis 22:45 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Stephanies Rückkehr D 2000 Merken Filmproduzentin Bea Graf steht kurz vor einem großen Coup: In Frankreich will sie einen großen Star für ihren nächsten Film unter Vertrag nehmen. Bevor sie sich auf die Reise begibt, lässt sie sich im Krankenhaus noch schnell einen Abszess entfernen. Bei der Untersuchung stellt Dr. Stein einen Knoten fest. Bea muss sich entscheiden: Gesundheit oder Film Keiner glaubt der alten Lina, die behauptet, von der Freundin ihres Enkels Ulf vergiftet worden zu sein. Ihre Darmverstimmungen müssen nach Meinung der Ärzte eine andere Ursache haben. Doch als Ulf ihr einen Besuch im Krankenhaus abstattet, verschlechtert sich Linas Zustand rapide Der neue Klinikchef Prof. Friedländer stellt sich dem Team vor. Für den nächsten Tag kündigt er außerdem eine neue Schwester an, die er aus Spanien mitgebracht hat. Klara, Elke und Fränzi ahnen noch nicht, dass sie der ?Neuen? vor Freude um den Hals fallen werden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Ulrike Mai (Schwester Elke) Christoph Schobesberger (Dr. Stein) Jaecki Schwarz (Prof. Justus Friedländer) Jacqueline Svilarov (Fränzi) Claudia Messner (Bea Graf) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Karin Hercher Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer