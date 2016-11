Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Das Gold der Kleopatra D 2000 Merken Mit absoluter Präzision geht in Berlin ein Kunstdiebstahl über die Bühne. Beute: ein Goldrelief aus dem Schatz der Kleopatra, das einige Zeit in einer Ausstellung auf der Museumsinsel zu bewundern war. Das Fluchtfahrzeug entdecken Charly und Rubelli zu spät - die Bande hat den Schatz inzwischen auf das Binnenschiff des arglosen Kapitäns Franzen umgeladen. Die "Rostock II" schippert Richtung Oder-Havel-Kanal, als Franzen endlich klar wird, wer seine Passagiere sind. Bandenchef Santos nimmt die ganze Schiffer-Familie als Geisel - der Zugriff durch die HeliCops wird damit äußerst heikel. Ein Schiffshebewerk ist schließlich Schauplatz des dramatischen Finales... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Doreen Jacobi (Gina Holland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Santos) Brigitte Karner (Kapitän Franzen) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Bettina Braun Drehbuch: Heinrich Wackenröder Kamera: Michael Sigloch Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12

