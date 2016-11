ORF 2 21:20 bis 22:10 Arztserie Der Bergdoktor Nur ein Haus D, A 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Gruber-Hof soll unter den Hammer kommen. Als Retter in der Not erweist sich Roman, der ohnedies seine Praxis abstoßen will und Martin vorschlägt, ihm finanziell auszuhelfen. Doch als Martin die Tilgung des Kredits veranlassen will, erlebt er eine herbe Überraschung. Banker Ohlmüller hat sich am Tag des vereinbarten Termins frei genommen und ist ganz allein auf Klettertour gegangen. Er will abschalten und möglichst weit weg sein, wenn Martin ihn sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Steffen Wink (Dr. Gerd Ohlmüller) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Axel de Roche Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Hartmut E. Lange Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming