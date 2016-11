ORF 2 20:15 bis 21:20 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 296 Blind Date D, A, CH 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Tod ihrer Mitbewohnerin Nelly bringt die blinde Medizinstudentin Gloria in arge Erklärungsnot. Zwischen den beiden jungen Frauen schwelte schon länger ein Konflikt. Als sich dann noch herausstellt, dass Gloria gar nicht so schlecht sieht, wie sie behauptet, erhärten sich die Anschuldigungen. Doch Matula und Lessing wittern bald ein Komplott. Als Gastdozent getarnt, ermittelt Matula an der Universität und kommt einer haarsträubenden Geschichte auf die Spur, die sich um Organraub dreht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Markus Lessing) Caroline Grothgar (Kristin Wernstedt) Anita Vulesica (Agnieszka Sychowski) Christina Hecke (Gloria von Hohe) Eleonore Weisgerber (Sybille von Hohe) Daniel Morgenroth (Prof. Dr. Ferdinand Eisinger) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Michael Klette, Michaela von Unger Kamera: Ralf Noack, Christian Leppin Musik: Mario Lauer

