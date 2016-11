ORF 2 18:30 bis 18:51 Magazin heute konkret Infrarotheizungen: Geniale Wärmequelle oder Stromfresser? A 2016 2016-11-18 05:35 Stereo 16:9 Merken Infrarotheizungen: Geniale Wärmequelle oder Stromfresser? Wie effizient ist diese Art der Heizung und worauf muss man achten, wenn man so eine Heizung kaufen und installieren möchte? Die Konsumenten sind dabei in jüngster Zeit mit einer regelrechten Flut an Angeboten konfrontiert, da vor allem aus Asien viele Billiganbieter auf den Markt drängen. Allerdings sind darunter auch viele Produkte, die vor allem heiß werden und nur wenig Infrarotstrahlung produzieren. Das bedeutet hohen Energieverbrauch bei schlechter Heizleistung. Und manche Produkte sind noch dazu so schlecht verarbeitet, dass auch unerwünschte Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen sind. "heute konkret" hat sich den technischen Hintergrund von Infrarotheizungen angesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Rupp Originaltitel: heute konkret