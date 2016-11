ORF 3 09:00 bis 09:50 Reportage Nashorn, Zebra & Co: Ein ganz besonderes Tigerbett Ein ganz besonderes Tigerbett D 2012 2016-11-18 17:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken Raufen, Tollen, Rumkaspern: Wie bei allen Kindern gibt es dabei auch bei den Seelöwen immer mal wieder kleine Blessuren. Die Arbeit ist manchmal gefährlich: Wie viel Handkontakt haben Tierpfleger zu ihren Elefanten? Hat Turako Lisar noch Eier im Nest oder sind schon Jungvögel geschlüpft? Nele Loos und Matthias Mösch gehen einer wichtigen Frage auf den Grund: Nachwuchs im Herbst, kommt das bei den Pampashasen eigentlich häufiger vor? Wie man sich bettet, so liegt man. Damit es Tiger Nurejew auch im Winter richtig gemütlich hat, bekommt er schon bald eine neue Bio-Matratze. (Doku 2013) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

