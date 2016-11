ORF 1 20:15 bis 22:17 Show Die große Chance der Chöre 2. Halbfinale A 2016 2016-11-18 02:20 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken 12 weitere Chöre haben es in die zweite Live-Show der großen Chance der Chöre geschafft und müssen sich ebenfalls ab jetzt nicht nur der Wertung der Jury, sondern auch der des Publikums stellen. Denn nur vier von ihnen werden es ins Finale schaffen und um den Preis von 50.000 Euro antreten. Jury: Oliver Pocher, Dorretta Carter, Fräulein Mai, Ramesh Nair In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristina Inhof, Andi Knoll Gäste: Gäste: Beat Poetry Club, chaingang, Konzertchor der Universität Wien, Mosaik Chor Alpbach, Musical Unplugged feat. iBROS, Musikmittelschule Gumpoldskirchen, Sängerrunde Pöllau, Seicento, The Hot Box Girls, TU Wien Chor, Vokal4tett "Passt I Zom", 4ME. Jury: Olive Originaltitel: Die große Chance der Chöre

