ORF 1 15:45 bis 16:05 Comedyserie The Big Bang Theory Die Racheformel USA 2009 Howard hat wieder ein Date mit Pennys Arbeitskollegin Bernadette. Während Bernadette auf eine Entscheidung wartet, phantasiert Howard in seinen Tagträumen von Katee Sackhoff, dem Star aus Battlestar Galactica, mit der er ein fiktives Date hat. Sheldon bereitet sich auf ein telefonisches Radio-Interview über seine vermeintliche Entdeckung am Nordpol vor. Während des Gesprächs pumpt Kripke Helium in sein Büro und sorgt dafür, dass Sheldon sich mit seiner Cartoon-Stimme blamiert. Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) John Ross Bowie (Barry Kripke) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver