Schweiz 2 20:30 bis 21:00 Unterhaltung Sommer-Challenge Klettern bis zum Absprung: Wingsuit im Berner Oberland CH 2015 Stereo HDTV Merken Julian Zanker hat sich in den letzten drei Jahren im Klettern weiterentwickelt und möchte einen nächsten Schritt in seiner Sportkarriere wagen und das Klettern mit seinem neuen Hobby, dem Wingsuit-Fliegen, kombinieren. Der 24-Jährige will das Scheideggwetterhorn (3361 Meter über Meer) besteigen (35 Seillängen) und dann von dort, als Erster, mit einem Wingsuit springen. Schafft er die grösste Herausforderung seines Lebens? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sommer-Challenge

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 226 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 91 Min. Capote

Filme

ARTE 00:00 bis 01:45

Seit 46 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 26 Min.