Schweiz 2 12:05 bis 12:55 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 58 D 2009 Stereo Alisa gerät mit Christian aneinander, als dieser Jonas auffordert, sich der Polizei zu stellen. Alisa macht Christian klar, dass sie seine Hilfe nicht mehr will. Während Alisa sich wieder mit ihrem Bruder versöhnt, schliesst Christian mit Alisa ab und konzentriert sich auf Ellen. Diese stürzt die Erkenntnis, dass Christian ihren Anblick scheinbar nicht erträgt, noch tiefer in die Verzweiflung über ihren entstellten Körper. Christian muss Ellen beweisen, dass er zu ihr steht. Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jurij Neumann, Walter A. Franke Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Holger Rusch, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer