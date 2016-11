Schweiz 1 03:10 bis 04:25 Diskussion Arena Kapitalismus oder Klassenkampf? Kapitalismus oder Klassenkampf? CH 2016 Stereo HDTV Merken Ist mehr Umverteilung von den Reichen zu den Armen die richtige Antwort auf den Rechtsrutsch in Europa und den USA? Spricht die SP damit tatsächlich diejenigen an, die durch die Globalisierung unter Druck geraten, um ihre Jobs oder Wohnungen bangen? Oder politisiert die SP hier mit einem alten Zopf - mit der "Überwindung des Kapitalismus" - an ihrer Basis vorbei? In der "Arena" stellen sich die Parteichefs von SP und FDP der Grundsatzdebatte. Braucht die Schweiz mehr Umverteilung und staatliche Regulierung oder - im Gegenteil - mehr Markt und Kapitalismus, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern? Ausserdem diskutieren die Spitzenpolitiker zusammen mit dem Publikum, wie ein faires Steuersystem aussehen muss - eines, das Unternehmen nicht abschreckt und die Ärmsten nicht hängen lässt. In der "Arena" diskutieren: - Petra Gössi, Präsidentin FDP, Nationalrätin FDP/SZ - Christian Levrat, Präsident SP, Ständerat SP/FR - Franz Jaeger, emeritierter Professor für Ökonomie HSG - Niklaus Scherr, heute AL, früher bei der als kommunistische Partei gegründeten Poch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jonas Projer Gäste: Gäste: Petra Gössi (Präsidentin FDP, Nationalrätin FDP/SZ), Christian Levrat (Präsident SP, Ständerat SP/FR), Franz Jaeger (emeritierter Professor für Ökonomie HSG), Niklaus Scherr (heute AL, früher bei der als kommunistische Partei gegründeten Poch) Originaltitel: Arena

