Schweiz 1 15:00 bis 16:40 Komödie Dora Heldt - Kein Wort zu Papa D 2012 Nach dem gleichnamigen Roman von Dora Heldt Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich will Christine (Susanne Gärtner) in Ruhe ausspannen, doch ihre lebenslustige Schwester Ines (Anne-Sophie Briest) will mit in den Urlaub. Da erreicht Christine der Hilferuf ihrer Freundin Marleen, ob sie vorübergehend ihre Pension auf Norderney führen könne. Da Vater Heinz (Lambert Hamel) ebenfalls gemeinsame Urlaubspläne schmiedet, flüchten beide Schwestern schnell auf die Nordseeinsel. Dort angekommen bricht das Chaos aus, denn Christine und Ines - gänzlich ohne Erfahrung was das Führen einer Pension betrifft - sind auf sich allein gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Gärtner (Christine) Anne-Sophie Briest (Ines) Lambert Hamel (Heinz) Angelika Thomas (Charlotte) Christoph Grunert (Tom) Philipp Sonntag (Kalli) Christoph Hagen Dittmann (Gisbert) Originaltitel: Dora Heldt: Kein Wort zu Papa Regie: Mark von Seydlitz Drehbuch: Stefanie Straka Kamera: Christoph Cico Nicolaisen Musik: Konstantin Wecker