TLC 20:15 bis 21:05 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Das geheime Zimmer USA 2014 Merken Shari und Erol sind frisch verheiratet und glücklich, weil sie in Kalifornien das perfekte Heim gefunden haben, um Sharis zwei kleine Töchter aufzuziehen. Doch als das Paar in der Garage des Hauses eine mysteriöse Geheimkammer entdeckt, ist es mit dem geruhsamen Leben vorbei: Sie haben ein geisterhaftes Wesen aufgeschreckt. Shari spürt sofort, dass ihr Haus nun von einer bösartigen Präsenz heimgesucht wird, doch Erol versucht, eine logische Erklärung für die unheimlichen Vorfälle zu finden, bis er merkt, dass die Kinder in Gefahr sind. Das Medium, das Shari zur Unterstützung herbestellt, eröffnet der Familie die grausame Wahrheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting

