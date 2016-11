Nick 03:40 bis 04:00 Comedyserie See Dad Run Dad und die Prinzessinnenparty USA 2013 Merken Kevin hat sich in die Kellnerin Chelsea verliebt und mimt einen Tierarzt, um ihr zu gefallen. Aber der Schwindel fliegt auf. David gibt für Janie eine Prinzessinnen-Party und spielt Melbourne Max, doch Affe Sydney kommt ihm in die Quere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Mark Curry (Marcus) Originaltitel: See Dad Run Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Lisa Parsons Musik: Rick Marotta

