Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Eine Party für drei USA 2016 Merken Bella hat sich durchgerungen, Zach auf ein Date einzuladen. Sie bittet ihn zu sich nach Hause und siehe da, er sagt zu. Allerdings denkt er, es ist eine Party bei der mehrere Leute kommen, um sich gemeinsam ein Spiel anzusehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brec Bassinger (Bella Dawson) Matt Cornett (Zach Barnes) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Stacey Hinnen (Orion Starfly) Tim Johnson Jr (Chauncy) Jude Lanston (Rando Bee-Boo) Lilimar (Sophie Delarosa) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Jonathan Butler, Peter Dirksen Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6