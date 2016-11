MGM 06:00 bis 07:25 Komödie Wo is' Papa? USA 1970 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gordon Hochheiser (George Segal) hat's nicht leicht: Ständig wird er von seiner betagten, senilen Mutter (Ruth Gordon) terrorisiert, mit der er zusammenlebt. Als er sich in deren Krankenschwester verliebt, wird die Alte noch boshafter. Das Problem: Gordon hatte seinem Vater am Sterbebett versprochen, Mama nicht in ein Heim abzuschieben. - Bitterböse Satire auf die amerikanische Lebensart, mit Ruth Gordon ("Harold und Maude") in Hochform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Segal (Gordon Hocheiser) Ruth Gordon (Mrs. Hocheiser) Ron Leibman (Sidney Hocheiser) Trish Van Devere (Louise Callan) Barnard Hughes (Colonel Hendriks) Vincent Gardenia (Football-Coach) Rae Allen (Sidneys Frau) Originaltitel: Where's Poppa? Regie: Carl Reiner Drehbuch: Robert Klane Kamera: Jack Priestley Musik: Jack Elliott Altersempfehlung: ab 16

