BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Comedy Grünwald Freitagscomedy D 2016 2016-11-18 02:45 Dolby 16:9 Comedy, Satire und Kabarett in der bayerischen Spezialmischung - das ist Günter Grünwalds Rezept gegen trübe Herbststimmung. In der "Grünwald Freitagscomedy" kommt es zum Eklat: Veronika Bergmann kriegt Hausverbot im Grünwald-Studio - zumindest vorübergehend. Grund ist ihre Knoblauchfahne, die Günter Grünwald zu drastischen Mitteln greifen lässt ... Und noch ein brisantes Thema kommt auf den Tisch: Menschen, die Beruf und Privatleben nicht trennen. Nervt ein Animateur auch zu Hause? Kann man mit einem Trauerbegleiter heiter frühstücken? Macht Günter Grünwald auch daheim eine Riesen-Show? Ein Blick durchs Schlüsselloch zeigt die lustigsten Szenarien ... Wenn dann noch Bonzo und der Bamberger auftauchen, ist der Freitagabend perfekt. Moderation: Günter Grünwald Originaltitel: Grünwald Freitagscomedy