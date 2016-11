BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Landfrauenküche Michaela Gerstner-Scheller - Unterfranken D 2016 2016-11-19 15:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die 43-jährige Unterfränkin Michaela Gerstner-Scheller ist Fischwirtschaftsmeisterin und führt den Betrieb im Landkreis Kitzingen bereits in vierter Generation. Auf den rund 100 Hektar großen naturnahen Teichen um den Hof werden über 30 verschiedene Fischarten gezüchtet und in allen Größen verkauft. Auf ihre Artenvielfalt ist die "Fischflüsterin" Michaela richtig stolz. Vor allem aber auch darauf, dass in ihrem Betrieb auch seltene Süßwasserfische wie z. B. Koikarpfen wachsen und gedeihen. Die Mutter von drei Söhnen lebt mit ihrem Mann und ihrem Vater in Obervolkach im Herzen der Mainschleife. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Landfrauenküche

